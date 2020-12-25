Bloomberg HT Magazin 340. bölüm

NG Hotels İcra Kurulu Başkanı iş kadını Hediye Güral Gür ile çok özel söyleşi... İstanbul caddelerinden renkli görüntüler... Los Angeles'ta yaşıyan cemiyet hayatının ünlü simalarından Begüm Şen'in iş ve özel yaşamına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla cumartesi akşamı saat 19.00'da Bloomberg HT'de...
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