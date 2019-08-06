Siyasete kayak molası

Kars Sarıkamış’ta bir araya gelen İçişleri Bakanı Efkan Âlâ, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Erzurum Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, Ayfer Toprak’la birlikte Toprak Hotel’in pistinde kayak yaptı.

Alp'lerden sonra dünyanın en kaliteli kristal karına ev sahipliği yapan Kars’ın Sarıkamış İlçesi’ndeki Bayraktepe’de, İçişleri Bakanı Efkan Âlâ, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Erzurum Valisi Dr. Ahmet Altıparmak bir araya geldi. Toprak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayfer Toprak’ın da yer aldığı buluşmada, siyaset dünyasından üç önemli isim, kayak keyfi yaptı. Kar gözlükleri ve ekipmanlarıyla profesyonel kayakçılara taş çıkaran Âlâ, Kılıç ve Altıparmak, eğlenceli bir kış tatili geçirmek isteyenleri ve kayakseverleri Sarıkamış’a davet etti. Toprak Hotel’in pistinde objektiflere yansıyan siyaset dünyasının ünlü isimleri, otel sahibi Ayfer Toprak’ın misafirliğinde farklı bir kayak deneyimi yaşadılar.