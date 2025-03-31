Japonya ve Amerika turundalar

Geçtiğimiz hafta kız arkadaşlarıyla Tayland'a giden iç mimar Alara Koçibey'in yeni durağı Japonya oldu. Kyoto'ya giden Koçibey bayramı Uzak Doğu'da geçiriyor. Japon mimarisine hayran kalan Koçibey sosyal medya hesabından takipçilerine seyatinden kareler paylaşıyor. Etel Baler ise oğluyla birlikte Amerika tatilini geçiriyor. Sanat gezisinede çıkan Baler, sadece üyelerin girebildiği ve önemli eserlerin yer aldığı galerileride ziyaret etti. New York'ta dolaşan anne-oğul sık sık birlikte poz veriyor.