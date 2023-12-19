Özel açılış...

Dünyada en çok sevilen gastronomi markalarından biri olan Belçikalı Le Pain Quotidien 5. şubesini İstanbul’un cazibe bölgelerinden biri olan Fulya’da Marriott Executive Apartments‘da açtı. Le Pain Quotidien yeni açılan şubesini yeni yıl konseptli, iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasından seçkin isimlerin katıldığı özel bir davete imza attı. Bu çok özel davete Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci ve Hilal Deveci, Honest Holding Pazarlama Direktörü Tuğçe Tanju Atıl, Arzu Kunt, Sinan Öncel, Mustafa Taviloğlu, Yahşi Baraz, Alegra Levi, Yüksel Mermer, Batya Kebudi, Orkun Bulut, Füsun Kuran, Kadriye Olgar, Nermin Aşçıoğlu gibi cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimleri katıldı.

Onur AYDIN