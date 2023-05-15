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Ayaydın, ayağa kalktı!

Geçtiğimiz hafta omurilik ameliyatı geçiren iş insanı İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın ayağa kalktı.

Giriş: 15 Mayıs 2023 Pazartesi
Ayaydın, ayağa kalktı!

Geçtiğimiz hafta omuriliğindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat geçiren iş insanı İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın ayağa kalktı. Ameliyatı Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu tarafından gerçekleştirilen ve omuriliğine 8 platin takılan Ayaydın sağlığına kavuşarak hastanede yürümeye başladı. Eşinin her daim yanında olarak ona destek olduğunu söyleyen Nejdet Ayaydın ailesiyle birlikte Anneler Günü'nü hastanede kutladı. Eşi Emel Ayaydın'a çiçeklerini kızı Yağmur Ayaydın'la birlikte veren Nejdet Ayaydın eşine yanında olduğu için teşekkür etti.

Reşit ÖZET

ipekyol Nejdet Ayaydın

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