Yeni koleksiyona renkli davet...

Fulya Gündoğdu'nun kurucusu olduğu Fiolas’ın Mandarin Oriental Bodrum’daki yeni mağaza açılış daveti sanat, iş ve cemiyet dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Dördüncü mağazasını açan Fulya Gündoğdu; “2022 yazı bizi çok heyecanlandırıyor. Son 3 senemiz oldukça zorlu geçti ve bu yaz hepimiz için bambaşka bir heyecan haline geldi, aynı çocukken okulların kapanıp yazın gelmesini sabırla beklediğimiz gibi. Ve bu yazı yeni tekstil koleksiyonununuz Joy of Life ile kutlamak istedik, bunu biliyorsunuz. Şimdi ise yazın gelmesini dört gözle bekleten diğer tutkumuz Ege ve Akdeniz’deki mağazalarımızı açmaya başladık! Ve geçen ay Mandarin Oriental ile Bodrum’a bu ay ise Land of Legends ile Antalya’ya Merhaba dedik. Önümüzdeki aylarda ise bir İzmir projesi geliyor. Tüm yazlık lokasyonlarda mağazalaşarak 2022 yazını bambaşka hissettiren ve beni çocukluğuma götüren bu heyecanı paylaştığınız için çok teşekkürler.” dedi. Eşsiz Bodrum Cennet Koyu manzarasında gerçekleşen davete katılan isimler arasında Beste Yurttaş, Nergis Pekuysal, Burcu Şendir, Tuğçe Postoğlu, Ayşe Burcu Kaya, Zafer Kozanoğlu ve Şule Argüder göze çarptı.