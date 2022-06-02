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Heard ve Depp davasında karar!

Bir dönem Hollywood'un gözde çifti olan Johnny Depp ile Amber Heard'ün 50 milyon dolarlık "iftira" davasında jüri aktörün lehine karar verdi.

02 Haziran 2022 Perşembe
Heard ve Depp davasında karar!

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında tüm dünya tarafından izlenen 'taciz' ve 'iftira' davasında karar açıklandı. Jüri, Heard'ün eski eşine iftira attığına ve 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmettti. Depp'in ise Amber Heard'e zarar tazminatı olarak 2 milyon dolar ödemesine karar verildi. Jüri üyeleri böylece Amber Heard tarafından 2018'de Washington Post'ta yayınlanan bir köşe yazısının başlığının ve iki bölümünün Depp hakkında hakaret içeren ifadeler içerip içermediği sorusuna olumlu yanıt vermiş oldu. Johnny Depp'i haklı bulan jüri, Heard tarafından dile getirilen hakaretlerin kötü niyet taşıdığı sonucuna vardı. Jüri ayrıca Johnny Depp'in de Amber Heard'e hakaret ettiğine karar vererek Depp'i de kadın oyuncuya 2 milyon dolar tazminat ödeme cezasına çarptırdı. Jüri, aktör Depp'in eski karısını 'karalamadığını' tespit ederken, davanın ardından konuşan Johnny Depp, "Jüri bana hayatımı geri verdi, müteşekkirim" dedi. Amber Heard kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde" dedi.

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