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EPOS 7'den miniklere gezi!

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleri ve çocuklarla birlikte İstanbul'da gezi gerçekleştirdi.

21 Mart 2022 Pazartesi
EPOS 7'den miniklere gezi!

Kültürel emanetleri korumak, kültürler arası iletişimi sağlamak ve kültür sanat bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında iş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos7 Derneği, üyeleriyle beraber “Minik Kültür Elçileri” projesiyle öğrencileri İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirdiler. Kültürel mirasın korunması, tarih bilincinin kazandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacı ile başlatılan proje ile Bolu’dan gelen Minik Kültür Elçileri, EPOS 7 Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yonca Ebuzziya, Yönetim Kurulu Üyeleri Berna Çebi, Zafer Kozanoğlu, Beste Yurttaş ve Fatoş Mildon ve Dernek İletişim ve Gönüllü İletişim Çalışma Komitesi Başkanı Özgür Doğa Keleş ile buluştuktan sonra Dernek Gönüllüsü Bolu’dan Görsel Sanatlar Öğretmeni Projenin fikir annesi Elif Topçuoğlu ile birlikte geziye katıldılar. Tarihe ışık tutan gezide İstanbul, rehber eşliğinde gezilerek minikler tarafından keşfedildi.

Minik Kültür Elçileri EPOS7 Zafer Kozanoğlu Berna Çebi

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