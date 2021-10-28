Yaşasın Cumhuriyet!

Bugün 98. Yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz ile gurur duyuyoruz. Cumhuriyeti değerli ve güçlü kılacak olan demokrasinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla yaşatılmasıdır; eşit yurttaşlık temelinde insan hak ve özgürlüklerinin tam ve eksiksiz sağlanmasıdır. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu ve Ebedi Önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu ilke ve değerlerine bağlılık temelinde, çağdaş uygarlık yolundaki Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünü, kurucusuna büyük bir minnetle, saygıyla ve coşkuyla kutluyoruz. Onun dediği gibi "Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır!"