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Muhteşem mezuniyet...

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi, 19. dönem lisans ve 22. dönem lisansüstü mezuniyet törenine katılarak öğrencilere konuşma yaptı.

04 Temmuz 2021 Pazar
Muhteşem mezuniyet...

Sabancı Üniversitesi’nin 19. dönem lisans ve 22. dönemlisansüstü mezuniyet töreni üniversite kampüsünde fiziksel olarak gerçekleşti. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Leblebici’nin katılımı ile gerçekleşen 2021 Mezuniyet Töreni’nin Onur Konuşmacıları BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, mezuniyete video mesajla katılarak gençlere bilim ve araştırmanın insanlık için nasıl fark yarattığını dünyaya gösterdiğini anlattılar. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, bazı üniversitelerden farklı olarak normalleşme ve aşı süreçlerinin hızlanmaya başlamasını göz önünde bulundurarak ve gerekli tüm önlemleri alarak 2021 Mezuniyet Töreni’ni Sabancı Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirdiklerini söyledi. Mezunlara pandemi sonrasındaki dünyaya Sabancı Üniversitesi’nde aldıkları eğitimle hazır bir şekilde başlayacaklarını ifade eden Güler Sabancı,“Bu zorlu şartların üstesinden geleceğinize inancım sonsuz. Sizler, yeni dünyanın yeni sorunlarına çözüm üreten ve topluma katkı sağlayan liderler olacaksınız” dedi. Konuşmasında, Hz. Mevlana’nın “Ayağınıza batan dikenler, beklediğiniz gülün habercisidir.” sözünü hatırlatan Güler Sabancı, bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek olanın yine gençler olduğunu vurguladı.

güler sabancı Sabancı Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Şahin Dr. Özlem Türeci

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