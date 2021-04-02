"Ailemiz büyüyor"

Sosyetenin ünlü simalarından Arzu Sabancı bir programa konuk olarak katılarak samimi itiraflarda bulundu. Sabancılar'ın üretken kadınlarından biri olan Arzu Sabancı yeni markası Arzu Sabancı Stüdyo’dan, sosyal medyadaki başarısından ve özel hayatından bahsederken sosyal sorumluluk projelerine de değindi. "3. çocuğum olduğunda 30’lu yaşlarındaydım. Moda ile iç içe büyüdüm. Annem dikiş diktiği için küçükken çalışma hayatıma da böyle bir yerden başlamak istedim. O dönemde Sabancı’ya ait Adana’da fabrika vardı kumaş ve koleksiyon olduğu için minimum haftada 1 yada 2 Adana’ya gidip geliyordum" diyen Sabancı, modaya olan ilgisinin başlama hikayesini programda anlattı. 3 erkek çocuk büyüten Arzu Sabancı çocuklarının küçüklük zamanlarıyla ilgili ise “Bizim evde hep bir aksiyon vardı. Tek kale maç yapılır, filmlerimiz bile aksiyondur. Ama şimdi hepsi büyüdü tabi. Haftanın 2 akşamı yemek yiyoruz. Belli kurallarımız var. Hacımız da Nazlı ile güzel bir birlikteliğe girdi. Ailemiz genişliyor büyüyor. Allah tamamını erdirsin.” dedi.