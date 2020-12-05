'Yaşıtlarımla olmam, genç bana yakışmaz'

Cemiyet hayatının ünlü ismi Ahu Aysal, boşandığı eşi Ünal Aysal'dan sonra hayatına kimseyi dahil etmediğini söyleyerek, ''Benden 10 yaş büyük insanlarla bu yaştan sonra beraber olmak zor. Benim enerjime ayak uyduramaz, genç de bana yakışmaz'' dedi

Galatasaray Spor Eski Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile 38 yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra boşanan Ahu Aysal, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Aysal, HT Kulüp'e verdiği röportajta Ünal Aysal ile olan evliliğinden bahsetti. Boşandıktan sonra hayatına kimseyi dahil etmediğini anlatan Aysal, 'Benden 10 yaş büyük insanlarla bu yaştan sonra beraber olmak zor. Herkesin hastalıkları var yürüyecek hali yok. Benim enerjime ayak uyduramaz, genç de bana yakışmaz. Çocuklarım, torunlarım var. Bir de ayrıca ben Ünal Bey ile çok güzel bir hayat yaşadım. Başka bir erkekle olmak bana zevk vermez. Aşk her yerde var hayatımın içinde. Seks dersen bu saatten sonra düşüncek halim yok. Herkesi seviyorum herkes benim arkadaşım''

Aybala YILDIZ