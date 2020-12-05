HT KULÜP
Arama

'Yaşıtlarımla olmam, genç bana yakışmaz'

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Cemiyet hayatının ünlü ismi Ahu Aysal, boşandığı eşi Ünal Aysal'dan sonra hayatına kimseyi dahil etmediğini söyleyerek, ''Benden 10 yaş büyük insanlarla bu yaştan sonra beraber olmak zor. Benim enerjime ayak uyduramaz, genç de bana yakışmaz'' dedi

Galatasaray Spor Eski Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile 38 yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra boşanan Ahu Aysal, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Aysal, HT Kulüp'e verdiği röportajta Ünal Aysal ile olan evliliğinden bahsetti. Boşandıktan sonra hayatına kimseyi dahil etmediğini anlatan Aysal, 'Benden 10 yaş büyük insanlarla bu yaştan sonra beraber olmak zor. Herkesin hastalıkları var yürüyecek hali yok. Benim enerjime ayak uyduramaz, genç de bana yakışmaz. Çocuklarım, torunlarım var. Bir de ayrıca ben Ünal Bey ile çok güzel bir hayat yaşadım. Başka bir erkekle olmak bana zevk vermez. Aşk her yerde var hayatımın içinde. Seks dersen bu saatten sonra düşüncek halim yok. Herkesi seviyorum herkes benim arkadaşım''

Aybala YILDIZ

Etiketler
ahu aysal aşk ünal aysal galatasaray HT KULÜP
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Ankara'da görkemli açılış... 04 Aralık 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler Tacir'den yeni sergi... 04 Aralık 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler Güzelleştiren lansman 27 Kasım 2020 Cuma Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X