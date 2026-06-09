Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Suzan Sabancı, korumalarının yoğun güvenlik önlemleri altında soruları cevapsız bırakarak mekandan ayrıldı.
Giriş: 09 Haziran 2026 Salı
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Patroniçeye koruma kalkanı...
Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Suzan Sabancı, korumalarının yoğun güvenlik önlemleri altında soruları cevapsız bırakarak mekandan ayrıldı.
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