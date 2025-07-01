'Yoktunuz' sergisi Roma'da açıldı...

Ahmet Güneştekin'in yeni kişisel sergisi 'Yoktunuz' İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Giriş: 01 Temmuz 2025 Salı

CEM HAKKO, AHMET GÜNEŞTEKİN

HAMDİ AKIN, AHMET GÜNEŞTEKİN, MURAT ÜLKER

GENEL

GENEL

 

GENEL

 

GENEL

 

GENEL

 

'Yoktunuz' sergisi Roma'da açıldı...

Ahmet Güneştekin'in yeni kişisel sergisi 'Yoktunuz' İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi'nde ziyarete açıldı.

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