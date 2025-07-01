Ahmet Güneştekin'in yeni kişisel sergisi 'Yoktunuz' İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi'nde ziyarete açıldı.
Giriş: 01 Temmuz 2025 Salı
CEM HAKKO, AHMET GÜNEŞTEKİN
HAMDİ AKIN, AHMET GÜNEŞTEKİN, MURAT ÜLKER
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
'Yoktunuz' sergisi Roma'da açıldı...
Ahmet Güneştekin'in yeni kişisel sergisi 'Yoktunuz' İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi'nde ziyarete açıldı.
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