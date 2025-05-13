Cemiyet hayatının ünlü hanımları, bir dekorasyon markasının "Çiçek Aç" etkinliğinde buluştu.
Giriş: 13 Mayıs 2025 Salı
ARZU SABANCI
BERRİN ZORLU
NEŞE GÖNÜL
ŞEBNEM ÇAPA
CEYLAN ÇAPA
GENEL
GENEL
Kadınlara “Çiçek Aç” etkinliği...
Cemiyet hayatının ünlü hanımları, bir dekorasyon markasının "Çiçek Aç" etkinliğinde buluştu.
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