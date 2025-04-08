Dünyaca ünlü şarkıcı Justin-Hailey Bieber çifti bitmeyen ayrılık söylentilerine birlikte yansıyan kareleriyle yanıt verdi.
Giriş: 08 Nisan 2025 Salı
JUSTIN-HAILEY BIEBER
JUSTIN-HAILEY BIEBER
JUSTIN-HAILEY BIEBER
JUSTIN-HAILEY BIEBER
JUSTIN-HAILEY BIEBER
JUSTIN-HAILEY BIEBER
JUSTIN-HAILEY BIEBER
JUSTIN-HAILEY BIEBER
Ayrılmadıklarını kanıtladılar
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin-Hailey Bieber çifti bitmeyen ayrılık söylentilerine birlikte yansıyan kareleriyle yanıt verdi.
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