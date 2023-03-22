Sabancı'ya Minerva Kadın Ödülü!

İş insanı Dilek Sabancı yakın Viyana'da düzenlenen törende Minerva Kadın Ödülü'nün sahibi oldu.

Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba

DİLEK SABANCI, ATIL KUTOĞLU, PRENS HUBERTUS VON HOHENLOHE

 

DİLEK SABANCI, ATIL KUTOĞLU, PRENS HUBERTUS VON HOHENLOHE



 

DİLEK SABANCI

DİLEK SABANCI

DİLEK SABANCI

DİLEK SABANCI

DİLEK SABANCI

Sabancı'ya Minerva Kadın Ödülü!

İş insanı Dilek Sabancı yakın Viyana'da düzenlenen törende Minerva Kadın Ödülü'nün sahibi oldu.

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