İş insanı Dilek Sabancı yakın Viyana'da düzenlenen törende Minerva Kadın Ödülü'nün sahibi oldu.
Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba
DİLEK SABANCI, ATIL KUTOĞLU, PRENS HUBERTUS VON HOHENLOHE
DİLEK SABANCI, ATIL KUTOĞLU, PRENS HUBERTUS VON HOHENLOHE
DİLEK SABANCI
DİLEK SABANCI
DİLEK SABANCI
DİLEK SABANCI
DİLEK SABANCI
Sabancı'ya Minerva Kadın Ödülü!
İş insanı Dilek Sabancı yakın Viyana'da düzenlenen törende Minerva Kadın Ödülü'nün sahibi oldu.
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