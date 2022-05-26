İtalya'da kutlama...

Feryal Gülman ve Beste Yurttaş yakın dostlarıyla İtalya'da buluşarak doğum günü kutlaması yaptı.

26 Mayıs 2022 Perşembe

FERYAL GÜLMAN

BESTE YURTTAŞ, ÇİĞDEM EŞREFİZADE, DERYA KARAGÜLLE

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

İtalya'da kutlama...

Feryal Gülman ve Beste Yurttaş yakın dostlarıyla İtalya'da buluşarak doğum günü kutlaması yaptı.

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