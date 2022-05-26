Feryal Gülman ve Beste Yurttaş yakın dostlarıyla İtalya'da buluşarak doğum günü kutlaması yaptı.
26 Mayıs 2022 Perşembe
FERYAL GÜLMAN
BESTE YURTTAŞ, ÇİĞDEM EŞREFİZADE, DERYA KARAGÜLLE
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
İtalya'da kutlama...
Feryal Gülman ve Beste Yurttaş yakın dostlarıyla İtalya'da buluşarak doğum günü kutlaması yaptı.
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