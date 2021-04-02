"Ailemiz büyüyor"

ARZU SABANCI
İŞ İNSANI ÖMER SABANCI İLE EVLİ OLAN ARZU SABANCI'NIN, KERİM, HAKAN VE HACI SABANCI ADINDA ÜÇ OĞLU VAR.
İŞ HAYATINDA BULUNAN ARZU SABANCI MODA SEKTÖRÜNE YÖN VERİYOR.
TASARIMLARINI BİR MARKANIN ÇATISI ALTINDA SATIŞA SUNAN ARZU SABANCI MODAYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR.
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Arzu Sabancı bir programa konuk oldu.
Edvina Sponza
Suzan Sabancı Dinçer
Caroline Koç
Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman, oğlu Aslan Kemal'in askere gideceğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Bir Dilek Tut Derneği bir e-ticeret sitesiyle birlikte iş birliği ile Yıldızlı Markalar projesini hayata geçiriyor.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
İş insanı Buğra Toplusoy'un eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızlarının yeni fotoğrafını paylaşarak kızı Talya'nın babasına benzetildiğini takipçileriyle paylaştı.