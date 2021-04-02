"Ailemiz büyüyor"

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Arzu Sabancı bir programa konuk oldu.

02 Nisan 2021 Cuma

ARZU SABANCI

İŞ İNSANI ÖMER SABANCI İLE EVLİ OLAN ARZU SABANCI'NIN, KERİM, HAKAN VE HACI SABANCI ADINDA ÜÇ OĞLU VAR.

ARZU SABANCI

İŞ HAYATINDA BULUNAN ARZU SABANCI MODA SEKTÖRÜNE YÖN VERİYOR.

ARZU SABANCI

TASARIMLARINI BİR MARKANIN ÇATISI ALTINDA SATIŞA SUNAN ARZU SABANCI MODAYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR.

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

"Ailemiz büyüyor"

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Arzu Sabancı bir programa konuk oldu.

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