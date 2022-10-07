Güzelleştiren davet!

Kozmetik markası Sephora, yeni sadakat kartı Sephora Gold’un ayrıcalıklı dünyasını keyifli bir davet eşliğinde tanıttı. Düzenlenen etkinlikte davetliler hem yeni sezonu keşfetme fırsatı yakaladı hem de yeni kartın premium ayrıcalıklarıyla tanıştı. Divan Kuruçeşme’de gerçekleşen davetin ev sahipliğini Sephora Türkiye CMO’su Ayça Kaya yaparken, etkinliğe iş, sanat ve cemiyet hayatından Feryal Gülman, Beste Yurttaş, Gamze Keçeli, Özlem Avcıoğlu, Mert Aslan, Pınar Hotiç, Ece Nayman, Nihan Peker gibi isimler katıldı. Gold konseptiyle büyülü bir atmosferin tasarlandığı davette güzellik tutkunları ışıltılı dünyada keyifli saatler geçirdi. Etkinlikte gold temasıyla uygulanan makyaj stilleri, deneyim alanları ve global markaların dikkat çekici stantları katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı, tam not aldı.

Onur AYDIN