Epos 7'den 10. yıl yemeği!

Kültürel mirasının korunması, tarih bilincinin kazandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacı ile kurulan EPOS 7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneği, Ecole St. Pierre Hotel’de bulunan IL Cortile’de 10. Yıl bahar yemeği düzenledi. EPOS 7 Yönetim Kurulu Üyesi Beste Yurttaş ve Ecole St. Pierre Hotel Genel Müdürü Begüm Güneş ev sahipliğinde yapılan 10.yıl bahar davetinde; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yonca Ebuzziya, Onursal Başkan Zafer Kozanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Berrin Zorlu, Berna Çebi ve Dilek Türker hazır bulundu. EPOS 7 Yönetim Kurulu ve Dernek Üyeleri’nin katıldığı yemek 10.yıl pasta kesimi ile son buldu.

Onur AYDIN