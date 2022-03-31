Davetler

Epos 7'den 10. yıl yemeği!

EPOS 7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneği, 10. yılını bahar yemeği davetiyle kutladı.

31 Mart 2022 Perşembe
Epos 7'den 10. yıl yemeği!

Kültürel mirasının korunması, tarih bilincinin kazandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacı ile kurulan EPOS 7 Tarih, Kültür ve Sanat Derneği, Ecole St. Pierre Hotel’de bulunan IL Cortile’de 10. Yıl bahar yemeği düzenledi. EPOS 7 Yönetim Kurulu Üyesi Beste Yurttaş ve Ecole St. Pierre Hotel Genel Müdürü Begüm Güneş ev sahipliğinde yapılan 10.yıl bahar davetinde; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yonca Ebuzziya, Onursal Başkan Zafer Kozanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Berrin Zorlu, Berna Çebi ve Dilek Türker hazır bulundu. EPOS 7 Yönetim Kurulu ve Dernek Üyeleri’nin katıldığı yemek 10.yıl pasta kesimi ile son buldu.

Onur AYDIN

EPOS 7 10. yıl bahar yemeği Beste Yurttaş

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