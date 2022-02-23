Sanat tutkunları 'Symbio' sergisinde...

Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding’in sanat alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği Loft Art, çok konuşulan Humano sergisinin ardından, ikinci sergisi Symbio’yu sanatseverler ile buluşturdu. 15 bağımsız sanatçının tuval, heykel, enstalasyon ve video enstalasyon eserlerine yer verilen Loft Art Symbio sergisinde hızla gelişen dijital çağda, insan ve makinenin ortak yaşamını irdeleyen yeni bir kavram ortaya koyuluyor. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Symbio sergisinin ön gösterimine sanatçı ve koleksiyonerlerden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Akın Ailesinden Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Selim Akın, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın'ın da hazır bulunduğu davete cemiyet hayatının sanat tutkunu isimlerinden birçok sima özel gecede yer aldı.

Onur AYDIN