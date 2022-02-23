Davetler

Sanat tutkunları 'Symbio' sergisinde...

Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, ikinci sergisi Symbio ile İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On’daki mekânında sanatseverlere kapılarını açtı.

23 Şubat 2022 Çarşamba
Sanat tutkunları 'Symbio' sergisinde...

Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding’in sanat alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği Loft Art, çok konuşulan Humano sergisinin ardından, ikinci sergisi Symbio’yu sanatseverler ile buluşturdu. 15 bağımsız sanatçının tuval, heykel, enstalasyon ve video enstalasyon eserlerine yer verilen Loft Art Symbio sergisinde hızla gelişen dijital çağda, insan ve makinenin ortak yaşamını irdeleyen yeni bir kavram ortaya koyuluyor. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Symbio sergisinin ön gösterimine sanatçı ve koleksiyonerlerden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Akın Ailesinden Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Selim Akın, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın'ın da hazır bulunduğu davete cemiyet hayatının sanat tutkunu isimlerinden birçok sima özel gecede yer aldı.

Onur AYDIN

Akfen Holding Loft Art HAMDİAKIN pelinakın selimakın

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