'Parisan Extravaganza' koleksiyonuna özel defile!

Mert Aslan x adL Night Zoom Parisan Extravaganza koleksiyonunun lansmanı, Çırağan Sarayı’nda Mert Aslan ve Zehra Işık ev sahipliğindeki özel bir davet ile gerçekleşti. Özel bir trunk show ile koleksiyonun görücüye çıktığı lansmanda davetliler hem koleksiyonu incelediler hem de beğendikleri parçaları satın aldılar. Paris’in romantik ruhundan esinlenen koleksiyonun davetine Yasemin Özilhan, Şirin Yalçın, Edvina Sponza, Burcu Erçil, Selin Habbab Özkaynak, Mehtap Elaidi, Beste Yurttaş gibi ünlü isimler de katıldı.

Onur AYDIN