Davetler

Özel projeye özel davet...

Heves Ekinci, Beste Yurttaş, Ebru Sanver ve Burcu Şendir, Miami'nin özel projesinin tanıtım etkinliğine katıldı.

05 Kasım 2021 Cuma
Özel projeye özel davet...

Miami'nin projelerinden olan Waldorf Astorıa Resıdences düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı. Raffles Hotel'de Merve Gümüşyazıcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen projenin tanıtım lansmanına Heves Ekinci, Beste Yurttaş, Burcu Şendir, Buket Taşdelen, Zafer Kozanoğlu, Arzu Kunt, Zeynep Germen başta olmak üzere cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Davetin ev sahibi Merve Gümüşyazıcı’nın tanıttığı projeleri konuklardan büyük ilgi gördü. Ünlü mimarlar Carlos Ott ve Sieger Suarez tarafından tasarlanan bina üst üste düzensiz bir şekilde istiflenmiş cam küp görüntüsüne sahip.

Onur AYDIN

Heves Ekinci Beste Yurttaş Buket Taşdelen

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