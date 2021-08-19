BİKAP'tan alışveriş festivali...

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP)’ın düzenlediği ve her yaz Bodrum’da geleneksel hale gelen alışveriş şenliği önceki gün girişimcileri bir araya getirdi. Bu yıl 3. kez Yalıkavak'ta gerçekleşen BİKAP Alışveriş Şenliği, giyimden aksesuara, dekorasyondan kozmetiğe farklı sektörlerden girişimcilerin markalarını tanıtmasına olanak sundu. BİKAP’ın Kurucusu Bilge Kuru tarafından düzenlenen alışveriş şenliğine ünlü isimler de stantlarıyla katılarak markalarını Bodrumlularla buluşturdu. Karanbey İnşaat sponsorluğunda gerçekleşen şenlik yoğun ilgiyle karşılandı. Müzik direktörlüğünü Emrah Ekiz'in yaptığı BİKAP’a katılan misafirler alışverişin yanı sıra havuz ve güneşin keyfini sürdüler. BİKAP Alışveriş Şenliği'ne katılan ünlüler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Nuray Fenercioğlu gibi isimlerde vardı.

Onur AYDIN