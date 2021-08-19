Davetler

BİKAP'tan alışveriş festivali...

Başarılı İş Kadınları Platformu Bodrum'da alışveriş şenliği düzenledi.

19 Ağustos 2021 Perşembe
BİKAP'tan alışveriş festivali...

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP)’ın düzenlediği ve her yaz Bodrum’da geleneksel hale gelen alışveriş şenliği önceki gün girişimcileri bir araya getirdi. Bu yıl 3. kez Yalıkavak'ta gerçekleşen BİKAP Alışveriş Şenliği, giyimden aksesuara, dekorasyondan kozmetiğe farklı sektörlerden girişimcilerin markalarını tanıtmasına olanak sundu. BİKAP’ın Kurucusu Bilge Kuru tarafından düzenlenen alışveriş şenliğine ünlü isimler de stantlarıyla katılarak markalarını Bodrumlularla buluşturdu. Karanbey İnşaat sponsorluğunda gerçekleşen şenlik yoğun ilgiyle karşılandı. Müzik direktörlüğünü Emrah Ekiz'in yaptığı BİKAP’a katılan misafirler alışverişin yanı sıra havuz ve güneşin keyfini sürdüler. BİKAP Alışveriş Şenliği'ne katılan ünlüler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Nuray Fenercioğlu gibi isimlerde vardı.

Onur AYDIN

BİKAP Bilge Kuru Pervin Ersoy BODRUM Nuray Fenercioğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Ertelenen düğün 9 Eylül'de...

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Genel Müdürü Emre Eczacıbaşı ile eşi Dilara Eczacıbaşı, pandemi sebebiyle erteledikleri düğün tarihini 9 Eylül olarak belirledi
Caddeler Aşıklar Etiler'de...

Genç iş insanı Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz'la birlikte Etiler'deki bir mekanda görüntülendi.
Tatil Mermerci'nin deniz keyfi

Tatiline tek başına Bodrum'da start veren Ender Mermerci denize girerken objektiflere yakalandı.
Davetler Bodrum'da 'Yunan Gecesi'...

Bodrum’un en özel lokasyonu Demirbükü’nde konumlanan Nef Reserve Gölköy, ‘Greek Night’ özel buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Güncel "Mutlu yıldönümleri"

Burcu Hanif eşi Mehmet Hanif ile evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesabından kutladı.
Caddeler Anne-kız yemekte...

Nilüfer Bulut kızı Dila Bulut ile Bebek'te bir araya gelerek yemek yedi.
Caddeler Bebek'te tur attı

İş insanı Fehmi Zorlu dün Bebek'teydi. Motosikletiyle tura çıkan Zorlu, caddedeki işlerini hallederek evinin yolunu tuttu.
Davetler BİKAP'tan alışveriş festivali...

Başarılı İş Kadınları Platformu Bodrum'da alışveriş şenliği düzenledi.
Güncel Akın'a özel kutlama!

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yeni yaşını ailesiyle bir araya gelerek kutladı.
Magazin Hattı Yazıcılar'ın mutlu günü

Diler Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı ile Hitit Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ülker Hızal dünyaevine girdi.
Magazin Hattı Bodrum'da romantik tatil

İş insanı Derindere Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Derindere eşi Gülçin Derindere ile Bodrum Türkbükü'nde objektiflere yansıdı.
Güncel Bodrum'da rüya tatil

Melis Çiftçi, Bodrum'da kızı ve dostlarıyla birlikte çıktığı eğlenceli tatiline devam ediyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.