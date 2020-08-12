Bodrum'da şık lansman

Dr. Juchheim kozmetik ürünlerinin Türkiye lansmanı Bodrum’da cemiyet hayatından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti.

Almanya üretilen ve Avrupa'da satış rekorları kıran Dr. Juchheim kozmetik ürünlerinin Türkiye lansmanı Bodrum’da gerçekleşti. 2014 yılında Almanya’da satışa çıkan Dr. Juchheim markası Kadınların korkulu rüyası selüliti bitiren Bye Bye Cellulite isimli kremi başta olmak üzere 30 farklı ürün çeşidi ile Türkiye pazarına giriş yapıyor. Projehane’nin üstlendiği lansmana markanın Türkiye temsilcisi Şeyma Örskıran ve Alman güzellik uzmanlarının ev sahipliğinde cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. Dr. Juchheim selülit kremi, nemlendirici, serumlarını deneyen misafirler anında etki gösteren ve kullanıcılardan tam puan alan ürünlerini denemek üzere satın aldılar. Davet sırasında katılımcıların Sosyal mesafe kurallarına dikkat ettikleri görüldü. Bodrum Frankie Beach’te gerçekleşen lansmana Pervin Ersoy, Altın Mimir, Emel Oysal, Bilge Kuru, Ece Kurdoğlu, Mensure Özbek gibi isimler katıldı.

Hakan YAĞCI