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Anneler ve kızları buluştu

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Cemiyet hayatının ünlü anneleri Nilgün Keçili ve Tunay Ayaydın, kızları ile buluşarak keyifli bir gün geçirdiler.

Nazlı Keçili ve annesi Nilgün Hanım Akmerkez’deydi. İkili, bir mağazadan alışveriş yaptıktan sonra yardımcılarıyla sohbet ederken objektife yansıdı. Anne-kız, daha sonra alışveriş merkezinde kahve içip sohbet etti. Tunay Ayaydın, önceki gün kızı İpek Ayaydın Abdik ve minik torunu Selin ile geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Havanın güzel olmasıyla AVM'nin meydan katında kızı ve torunu ile turlayan Tunay Hanım, daha sonra Beymen'e geçerek siparişlerini aldı. Tunay Ayaydın, işlerini hallettikten sonra kızı İpek Ayaydın Abdik ve torunu Selin ile birlikte bir restorana geçerek yemek yediler.

Etiketler
Anneler ve kızları buluştu Nilgün Keçili Tunay Ayaydın
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